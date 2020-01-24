Bursa Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı haftalık ezan ve namaz vakitleri tablosunda yer alıyor. Bursalılar bugün okunacak öğle ezanıyla birlikte camileri doldurarak Cuma namazını kılacak. 24 Ocak Bursa Cuma namazı saati haberimizde.

BURSA CUMA SAATİ KAÇTA? 24 OCAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün saat 13.21'da okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. Bursa'nı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 24 Ocak 2020 Cuma 06:45 08:13 13:21 15:55 18:18 19:41 25 Ocak 2020 Cumartesi 06:45 08:12 13:21 15:56 18:20 19:42 26 Ocak 2020 Pazar 06:44 08:12 13:21 15:57 18:21 19:43 27 Ocak 2020 Pazartesi 06:44 08:11 13:21 15:58 18:22 19:44 28 Ocak 2020 Salı 06:43 08:10 13:22 15:59 18:23 19:45 29 Ocak 2020 Çarşamba 06:42 08:09 13:22 16:00 18:24 19:46 30 Ocak 2020 Perşembe 06:42 08:08 13:22 16:01 18:26 19:47

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CUMA NAMAZINDA İÇ EZANI OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.

Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).