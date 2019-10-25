Bursa Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı haftalık ezan ve namaz vakitleri tablosunda yer alıyor. Bursalılar bugün okunacak öğle ezanıyla birlikte camileri doldurarak Cuma namazını kılacak. 25 Ekim Bursa Cuma namazı saati haberimizde.

BURSA CUMA SAATİ KAÇTA? 25 EKİM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün saat 12.53'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. Bursa'nı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25 Ekim 2019 Cuma 05:54 07:18 12:53 15:50 18:18 19:37 26 Ekim 2019 Cumartesi 05:55 07:19 12:53 15:48 18:17 19:36 27 Ekim 2019 Pazar 05:56 07:20 12:53 15:47 18:16 19:35 28 Ekim 2019 Pazartesi 05:57 07:21 12:53 15:46 18:14 19:33 29 Ekim 2019 Salı 05:58 07:22 12:53 15:45 18:13 19:32 30 Ekim 2019 Çarşamba 05:59 07:23 12:52 15:44 18:12 19:31 31 Ekim 2019 Perşembe 06:00 07:24 12:52 15:43 18:11 19:30

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.