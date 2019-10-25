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Bursa Cuma namazı saat kaçta? 25 Ekim Bursa Cuma saati

Bursa Cuma saati, bugün kılınacak Cuma namazı için hazırlıklarını yapan Bursalılar tarafından araştırılıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 25 Ekim Bursa Cuma namazı saati

Bursa

Bursa Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı haftalık ezan ve namaz vakitleri tablosunda yer alıyor. Bursalılar bugün okunacak öğle ezanıyla birlikte camileri doldurarak Cuma namazını kılacak. 25 Ekim Bursa Cuma namazı saati haberimizde.

BURSA CUMA SAATİ KAÇTA? 25 EKİM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün saat 12.53'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. Bursa'nı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ise şöyle:

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
25 Ekim 2019 Cuma05:5407:1812:5315:5018:1819:37
26 Ekim 2019 Cumartesi05:5507:1912:5315:4818:1719:36
27 Ekim 2019 Pazar05:5607:2012:5315:4718:1619:35
28 Ekim 2019 Pazartesi05:5707:2112:5315:4618:1419:33
29 Ekim 2019 Salı05:5807:2212:5315:4518:1319:32
30 Ekim 2019 Çarşamba05:5907:2312:5215:4418:1219:31
31 Ekim 2019 Perşembe06:0007:2412:5215:4318:1119:30

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

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