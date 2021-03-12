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Bursa Cuma namazı saati 12 Mart 2021: Bursa Cuma saati kaçta?

Bursa Cuma namazı saati 12 Mart 2021 günü Cuma namazını eda edecek Müslümanların gündeminde. Cuma namazı korona virüs tedbirleri nedeniyle Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılınıyor. Peki, Bursa Cuma saati kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 12 Mart Bursa Cuma namazı kaçta? Sorusunun cevabı...

Bursa Cuma namazı saati 12 Mart 2021: Bursa Cuma saati kaçta?

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BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 12 MART 2021

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. Bursa 12 Mart öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

12 Mart Bursa Cuma namazı saati: 13:19

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
12 Mart 2021 Cuma05:5007:1313:1916:3619:1420:32
13 Mart 2021 Cumartesi05:4807:1213:1816:3719:1520:33
14 Mart 2021 Pazar05:4707:1013:1816:3719:1620:34
15 Mart 2021 Pazartesi05:4507:0913:1816:3819:1720:35
16 Mart 2021 Salı05:4307:0713:1716:3919:1820:36
17 Mart 2021 Çarşamba05:4207:0513:1716:3919:1920:37
18 Mart 2021 Perşembe05:4007:0413:1716:4019:2020:38

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "İstiklal Marşı: Hakkıdır Hakk'a Tapan Milletimin İstiklal"


NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

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