Bursa Cumhuriyet Savcısı kim oldu, Bursa Cumhuriyet Savcılığına kim atandı?

Bursa Cumhuriyet Savcısı kim oldu, Bursa Cumhuriyet Savcılığına kim atandı?

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. Peki, Bursa Cumhuriyet Savcısı kim oldu, Bursa Cumhuriyet Savcılığına kim atandı? İşte merak edilen güncel bilgiler...