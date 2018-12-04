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Olay, geçen 7 Kasım tarihinde Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adlı kreşte meydana geldi. Minik Melisa Tuana Memiş, kreşte yemek yedirildikten sonra uykusu gelince yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra kusan Melisa bebeğin solunumu kesildi. O sırada içeriye giren kreş öğretmeni Fatma Bakır, moraran çocuğu kendine getirmek istese de başarılı olamadı.
DHA'nın haberine göre öğretmen, Melisa'yı kollarına alıp koşarak kreşten çıktı, bu sırada yoldan geçen başka bir hastayı taşıyan ambulansın önüne geçerek, bebeği sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa Tuana Memiş, amcası Şener Memiş’in kucağında götürüldüğü Hastane Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
KREŞ 2 YILDIR RUHSATSIZ ÇALIŞTIRILMIŞ
Acı olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Melisa’nın yaşamını yitirdiği derneğin kuruluş tüzüğüne aykırı hareket ettiği, derneğe eğitim izni verilmediği halde eğitim ortamı oluşturularak 2 yıldır 1-6 yaş arasındaki çocuklara kreş hizmeti verdiği ortaya çıktı. İzin verilmemesine karşın eğitim ortamı oluşturulan binada, olay günü 1-6 yaş arası 16 çocuğun bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili ihmal ve kusurları görülen dernek başkanı S.A. ile dernek üyesi olan ve aynı zamanda iş yerinde bakım hizmeti veren Fatma Bakır, taksirle öldürme suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatma Bakır tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KREŞ MÜHÜRLENDİ
Melisa Tuana Memiş’in ölümünün ardından Bursa İl Dernekler Müdürlüğü tarafından Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında hizmet veren binada sürdürülen incelemeler tamamlandı. yapılan araştırmada kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kreş, bugün zabıta ekiplerince mühürlendi. Kapısına kilit vurulan kreşe çocuklarını gönderen velilerinin ise kaçak olduğunu bilmedikleri söylediler.
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