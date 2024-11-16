Bursa'da 10 yıl sonra ilk: Hiç hırsızlık olmadı

Bursa'da 10 yıl sonra ilk ilk yaşandı. Kent genelinde 13 Kasım Çarşamba günü evden hırsızlık, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olayı yaşanmadı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın huzuru ve güvenliği için son yıllarda uygulama ve operasyonlarını arttırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda planlı yapılan büyük huzur uygulamaları da mala karşı işlenen olayların neredeyse tamamen sona ermesine yol açtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hem motorize hem de güven timleri ile sokakta hırsız, yankesici, dolandırıcılık olaylarına izin vermiyor. Son dönemlerde yakalanan azılı hırsızların tutuklanması, araması olan kişilerin de birer birer yakalanıp tutuklanması da olayların bitme noktasına gelmesinde büyük etken oldu.

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İHA'nın haberine göre, alınan önleyici tedbirler ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç dosyalarının takibindeki hassasiyeti sonrası Bursa'da 10 yıl sonra ilk kez 13 Kasım Çarşamba günü evden hırsızlık, motosiklet ve otomobil hırsızlığı olayı gerçekleşmedi. 14 Kasım Perşembe günü ise evden yapılan bir hırsızlık oldu. Suç oranlarının azalması ve sokaklarda güven ortamı oluşması nedeniyle vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.