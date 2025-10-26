Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Mevlüt M.'nin (70) kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Meral P. (42) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Hızlanan araç ise önünde bekleyen Döndü M. (52) yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü Mevlüt M. ve yanındaki Sultan M.(46) ile otomobildeki yolcular Nilsu P.(15), Melisa D.(9) ve Türkan Ş.(65) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA