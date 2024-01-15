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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da ahırda feci yangın: 10 büyükbaş öldü

        Bursa'da ahırda feci yangın: 10 büyükbaş öldü

        Bursa'da ahırın samanlık kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen feci yangında 10 büyükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 07:04 Güncelleme: 15.01.2024 - 07:05
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        Ahırda feci yangın: 10 büyükbaş öldü
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan öldü.

        İlçeye bağlı İnkaya Mahallesi'nde Mustafa Güney'e (60) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        TÜM BİNAYI SARDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Ahırın üst kısmındaki samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        10 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Ekiplerin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan yaklaşık bir saatte söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan öldü.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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