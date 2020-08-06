İHA

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesine bağlı Orhaneli Yolu Beşevler Kavşağı’nda meydana geldi. Kovid-19 şüphelisi bir çift ile 6 aylık bebeklerini Bursa’daki Çekirge devlet hastanesine getiren 112 sağlık ekibi Kovid-19 testi pozitif çıkan babayı hastanede bırakıp testleri negatif çıkan anne ve 6 aylık bebeği Orhaneli’ye geri götürmek için yola çıktı.

Dikkaldırım istikametinden Orhaneli yolu istikametine seyreden Süleyman A. idaresindeki 16 SHH 90 plakalı 112 ambulansı Beşevler Kavşağı’ndan dönüş yapan Habib Y. idaresindeki 16 CFG 89 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İHA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Habib Y. ile ambulansta bulunan 6 aylık bebek Ş.Y, annesi Kübra Y. ambulans sürücüsü Süleyman A. ve paramedikler Cansu E. ile Hanife T. yaralandı.

Yaralılardan Habib Y. ile 112 personeli 3 kişi Çekirge Devlet Hastanesi’ne, 6 aylık bebek Ş.Y, ile annesi Kübra Y. ise Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikatın devam ettiği bildirildi.