Bursa'da çıkan yangında iki iş yeri zarar gördü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi
Giriş: 21.03.2024 - 19:41 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:41
İstiklal Caddesi'nde radyo tamiri yapan Sefer Üstün'e ait iş yerinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bir iş yerine daha sıçradı.
Yenişehir İtfaiye Amirliğine ait çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
İş yerleri yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ