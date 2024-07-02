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        Haberler Gündem Bursa'da dereye giren çocuk boğuldu - Güncel haberler

        Bursa'da dereye giren çocuk boğuldu

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kocası Deresi'ne giren Hüseyin Balkız, boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:27 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:29
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        Bursa'da dereye giren çocuk boğuldu
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        Akşam saatlerinde Bursa'nın Yenişehir ilçesi, Köprühisar Mahallesi, Kocası Deresi'ne Terziler Mahallesi'nden arkadaşları ile birlikte gelen Hüseyin Balkız, serinlemek için dereye girdi.

        Balkız, bir süre sonra gözden kaybolunca 112 Acil Çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Balkız, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Balkız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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