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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da evinde tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

        Bursa'da evinde tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

        Bursa Gürsu'da evinde tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı. Olayla ilgili kadının eşi ve 2 kayınbiraderi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 06:09 Güncelleme: 06.11.2023 - 06:09
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        Evinde tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
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        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, silahla yaralan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Yenidoğan Mahallesi Gün Sokak'taki evinin yatak odasında silahla yaralanan Öznur Ç. (28), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre, omzundan yaralandığı belirlenen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

        Polis ekiplerinin incelemesinde ise yatak odasındaki duvarda merminin çekirdeği bulundu. Kadının eşi Musa Ç. (33) ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç. ifadeleri için gözaltına alındı.

        Öte yandan yaralı kadının kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle aile üyeleri sakinleştirildi.

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