Bursa'da faciadan dönüldü: Yaralılar var

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü ile kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil çarpıştı. Faciadan dönülen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşil Bursa Caddesi ile Atay Caddesi kesiştiği noktadaki dört yol kavşağında meydana geldi. Hasan B. idaresindeki 16 U 9882 plakalı özel otomobil, İngaz istikametinden Yeşil Bursa Caddesi'ne seyir halindeyken iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Altay Caddesi'nden gelen Hüseyin K. idaresindeki 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımda bulunan bir iş yerine daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçta bulunan sürücü ile eşi yaralanırken, halk otobüsündeki beş yolcu daha yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücü olayına gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Biri ağır 7 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.