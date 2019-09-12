Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir kara yolunda Suat Uçkun kontrolündeki sunta yüklü TIR, Bakırköy kavşağından dönen Bülent Kahveci idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazanın ardından araçlarda sıkışan otomobilin sürücüsü Kahveci ile Rıza Kahveci, Mustafa Şimşek ve tırın sürücüsü Uçkun ekiplerce kurtarıldı.
AA'nın haberine göre; durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
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