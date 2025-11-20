Bursa'da üzücü bir kaza meydana geldi. İznik'e seyir halinde ilerleyen kağıt yüklü TIR, uçurumdan yuvarlandı. İznik istikametinde ilerleyen araç uçurumdan yuvarlandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 11.00 sıralarında İznik-Yenişehir çevre yolunda meydana geldi. İznik istikametine seyir halinde olan 62 yaşındaki Ramazan Erşahin idaresindeki kağıt yüklü TIR, yokuşta seyrederken kontrolden çıktı.

TAKLALAR ATARAK DURDU

Uçuruma yuvarlanan TIR, taklalar atarak durdu. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR sürücüsü ile yanındaki 43 yaşındaki Cafer Altun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENLER HALATLA ÇIKARILDI

Kazada hayatını kaybeden sürücü Ramazan Erşahin ile Cafer Altun'un cansız bedenleri, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ekipler, dik arazi nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütürken, sedyelere bağlanan halatla yukarı çekilen cansız bedenler, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan kamyonun İzmir'den yüklediği top A4 kağıtları Adapazarı'na götürdüğü öğrenildi.