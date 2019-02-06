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Gasp girişimi, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi bindiği taksiye, nereye gideceğini söylemeyen S.D, bir süre seyrettikten sonra taksi şoförü Barbaros Temel'e İstanbul'a gideceğini söyledi.
Taksi şoförü Temel'in "İstanbul'a gitmek için patronuma danışmam lazım, üzerimde mazot parası yok" demesi üzerine, kadın gaspçı cebinden çıkardığı şok cihazıyla sürücüyü etkisiz hale getirmeye çalıştı. Elektroşok uyguladıktan sonra hızlı bir şekilde el frenini çekerek aracı durduran S.D, araçtan indi.
Gaspçının peşine araçtan inen taksicinin "hanımefendi yapmayın" sözlerine aldırış etmeyen şüpheli, taksicinin boğazına bıçak dayayarak küfür etmeye başladı. İHA'nın haberine göre; aniden taksi sürücüne tekme atarak yolun ortasına düşüren gaspçı, araca binerek, Bursa-İstanbul Otobanına doğru hareket etmeye başladı.
Taksi şoförünün ihbarı üzerine aracı takibe alan polis ekipleri, aracın İstanbul güzergahında olduğunu tespit etti. Durumun Yalova Emniyeti ve Jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine takibe alınan araç, yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından, Osmangazi Köprüsü Gişeleri'nde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli kadın, Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilecek.
"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"
Gece saatlerinde kadın yolcunun taksiye bindiğini söyleyen taksi şoförü Barbaros Temel, "Nereye gideceğinin adresini vermedi ilk başta, bir süre seyrettikten sonra İstanbul'a gideceğiz demesi üzerine, İstanbul'a gitmek için "Patronuma sormalıyım, üzerimde mazot almaya para yok" diyerek kadından para talep ettim" dedi.
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