Bursa'da kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, İstanbul Yolu Caddesi, Terminal mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Tuncay Y. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayıp, o sırada kırmızı ışıkta yavaşlayan önündeki Emre C. idaresinde olan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kendi etrafında dönerek dururken, sürücü Emre C. ile yolcu konumundaki Hamiye C, Ahmet Resul K. ile otomobil sürücüsü Tuncay Y. ve 10 yaşındaki Bekir Y. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.