        Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında yangın

        Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında yangın

        Bursa'da kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 02:35 Güncelleme: 29.01.2026 - 02:35
        Kimyasal kaplama fabrikasında yangın
        Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre, alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        Mardin'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

        (DHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        #Bursa
        #haberler
