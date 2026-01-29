Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.