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Bursa'da Yürek Polimer Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kurulacak polimer/cips üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yatırım süreci 1 Eylül'de başlayan ve 595 milyon TL sabit yatırım tutarına sahip projenin, 5 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Yatırımın bu süre içinde gerçekleşmemesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2.5 yıl daha ek süre verilebilecek.

Yıl başına 129,600 ton polimer/cips üretim kapasitesine sahip olması planlanan yatırım için öngörülen ilave istihdam sayısı ise 505 olarak belirlendi.

Karar kapsamında işletmeye; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi, azami tutar ve sınır olmaksızın 10 yıl süreli SGK primi işveren hissesi desteği, 10 süreyle gelir vergisi stopaj desteği, azami 7.5 milyon TL nitelikli personel desteği, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 40 milyon TL'yi aşmamak üzere enerji tüketiminin %50'sini kapsayan enerji desteği, ve yatırım yeri tahsisi desteği sağlanacak.

Karara göre işletmeye verilecek nitelikle personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretim brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

İşletme, sağlanan desteklerden yatırımın başlangıç tarihi olarak belirtilen 1 Eylül'den sonra gerçekleştirilen yatırım harcamaları kapsamında yararlanacak.