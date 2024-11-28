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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

        Bursa'da otomobil ile çarpışan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 işçi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 06:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 06:39
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        Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak'ta, Çağrı B. yönetimindeki otomobil ile Süleyman B. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.

        8 İŞÇİ YARALANDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kazada, yola devrilen minibüsteki fabrika işçilerinden Adnan E, Erhan S, Mustafa F, Ali Baki Y, Aydın F, Hacer Y. ve Hakan Y. ile Berat Y. hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vardiya çıkışı evlerine gitmek üzere servis aracına bindikleri belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        KAMERAYA YANSIDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Kazayı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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