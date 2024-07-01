Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

        Bursa İznik'te bisikletiyle giderken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 01:25 Güncelleme: 01.07.2024 - 01:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı çocuk kurtarılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Yeni çevre yolu Sansarak bağlantı yolunda S.B. (64) yönetimindeki otomobil, bisiklet süren K.A'ya (10) çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan K.A, kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Bursa
        #İznik
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya geriden gelip turladı!
        İspanya geriden gelip turladı!
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu
        Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Sıcak hava tırmanıyor
        Sıcak hava tırmanıyor
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!