Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Bursa İznik'te bisikletiyle giderken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Yeni çevre yolu Sansarak bağlantı yolunda S.B. (64) yönetimindeki otomobil, bisiklet süren K.A'ya (10) çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan K.A, kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.