Bursa'da minibüs, otoparka daldı: 1'i ağır, 8 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Kuveytli Ahmed El Reşidi'nin kullandığı, kiralık olduğu belirtilen 16 KF 964 plakalı minibüs, tarihi İnkaya Çınarı yakınındaki bir kafenin otoparkına hızla girdi. Minibüs, burada park halindeki 5 araca ve yayalara çarptıktan sonra durdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan otopark görevlisi İdris Emir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu. Sağlık kontrolünün ardından Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.