Bursa'da minibüs, otoparka daldı: 1'i ağır, 8 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Bursa'da otoparka dalan minibüs, araçlara ve yayalara çarptı: 8 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yabancı uyruklu sürücünün kullandığı minibüsün otoparktaki araçlara ve yayalara çarpması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Bursa'da otoparka dalan minibüs, araçlara ve yayalara çarptı: 8 yaralı
Bursa'da minibüs, otoparka daldı: 1'i ağır, 8 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Kuveytli Ahmed El Reşidi'nin kullandığı, kiralık olduğu belirtilen 16 KF 964 plakalı minibüs, tarihi İnkaya Çınarı yakınındaki bir kafenin otoparkına hızla girdi. Minibüs, burada park halindeki 5 araca ve yayalara çarptıktan sonra durdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan otopark görevlisi İdris Emir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu. Sağlık kontrolünün ardından Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

12.5 milyon hektar orman, yangına hassas!
GÜNDEM Yanan ormanları kaç yılda kazanırız?
Kayseri'de nişan töreni sırasında balkon çöktü: Yaralılar var
GÜNDEM Nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı
Çökertme’de yangın devam ediyor! Alevler termik santrale ilerliyor
GÜNDEM Alevler termik santrale ilerliyor
Fidan bağışı nasıl yapılır, ücretli mi, ne kadar? TEMA Vakfı fidan bağışı ekranı 2021
GÜNDEM TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır?
2 yıl önce babasını öldürmüştü, şimdi de kardeşini öldürdü
GÜNDEM Silahlı kavgada kardeşini öldürdü
KPSS puan hesaplama nasıl yapılır 2021? KPSS puan hesaplama ekranı! KPSS P1, P2, P3 puan türleri -
GÜNDEM KPSS puan hesaplama nasıl yapılır 2021?
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adana Aladağ'daki orman yangınında zarar gören alanları inceledi
GÜNDEM Akşener, orman yangınında zarar gören alanları ...
Son dakika... Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması
GÜNDEM Bakan Pakdemirli çıkan yangınların bilançosunu ...
YKS tercihleri başladı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor 2021? ÖSYM açıkladı: YKS tercih kılavuzu...
GÜNDEM Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor 2021?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile telefonda görüştü
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ...