        Bursa'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 150 bin lira ceza

        Bursa'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 150 bin lira ceza

        Bursa İnegöl'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, polisin 'dur' ihtarına uymamak, drift atmak, ters yönde seyretmek, tehlikeli şerit değiştirmek ve polis aracına çarpmak suçlarından yaklaşık 150 bin lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 06:11 Güncelleme: 16.12.2025 - 06:15
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 150 bin lira ceza
        İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, bir cipi durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan sürücünün drift attığı, ters yönde seyrettiği, tehlikeli şerit değişiklikleri yaptığı ve bir polis aracına çarptığı iddia edildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        KOVALAMACA 10 KİLOMETRE SÜRDÜ

        AA'nın haberine göre; 10 kilometrelik kovalamacanın ardından polis, cipin önünü keserek aracı durdurdu. Araç sürücüsünün 15 yaşındaki Y.A. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        YAKLAŞIK 150 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

        Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, drift atmak, ters yönde seyretmek, tehlikeli şerit değiştirmek ve polis aracına çarpmak suçlarından toplam 150 bin liraya yakın idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Y.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, cip çekici yardımıyla otoparka çekildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
        #İnegöl
