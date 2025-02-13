Bursa'da restoran alevlere teslim oldu
Bursa Kestel'de bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Şans eseri kapalıyken çıkan yangında küle dönen restoran, kullanılamaz hale geldi
Giriş: 13.02.2025 - 01:29 Güncelleme: 13.02.2025 - 01:35
Kestel ilçesi Saitabat Mahallesi Ardiye Caddesi'ndeki bir restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.
Yangın, şans eseri işletme kapalıyken çıktı. Küle dönen restoran, tamamen kullanılamaz hale geldi.
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