Bursa'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Kenan G. (40) yönetimindeki otomobil, Diş Hastanesi kavşağında iddiaya göre U dönüşü yapmak istediği sırada, Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Burak N. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; kazada, sürücü Kenan G. (40) ile araçta yolcu konumunda bulunan Semih G. (15), Elif G. (35) ile Emin G. (10) yaralandı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Semih G. ve Emin G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.