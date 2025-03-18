Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'nın Harmancık ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bursa-Harmancık yolu üzerinde Mehmet Bektaş idaresindeki otomobil ile Yasin B. kontrolündeki kamyonet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile Halil B. ve Ali B. araç içerisinde sıkıştı.
İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Bektaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.