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Bursa'da Uludağ eteklerinde orman yangını

Uludağ yolu İnkaya mevkisindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bursa'da Uludağ eteklerinde orman yangını
Uludağ eteklerinde orman yangını
0:00 / 0:00
DHA

Bursa´da, Uludağ eteklerindeki ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Uludağ yolu İnkaya mevkisindeki ormanda, saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz ve ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Söndürme çalışmalarına 25 kişilik personel katılırken, 1 helikopterle de havadan destek verildi. Alevler, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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