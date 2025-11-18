Habertürk
        Bursa'da yedikleri midyeden zehirlenen 4 genç, hastaneye kaldırıldı

        Bursa'da yedikleri midyeden zehirlenen 4 genç, hastaneye kaldırıldı

        Bursa'da midye yedikten sonra kusma ve baş dönmesi yaşayan 4 genç, hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 18.11.2025 - 19:18 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:18
        Bursa'daki olay, merkez Osmangazi ilçesi Tophane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yenişehir'den gelen 4 arkadaş çarşıda gezdikten sonra Tophaneye çıktı. Bursa'yı kuş bakışı izledikten sonra midye yiyen M.U. (24), Y.T. (20), M.T. (19) ve A.T (16), otobüse binerek Yenişehir'e döndü. Biranda fenalaşan çocuklar, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle ailelerinin yardımıyla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aileleri gözyaşlarını tutamadı. Akıllara ise, İstanbul'da yaşanan elim olay geldi.

        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
