Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa Orhangazi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 4 otomobil birbiriyle çarpıştı. AA'nın haberine göre; kaza sonucu 4 araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan E.H.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.