Bursa'daki 2 baraj da kuraklık kurbanı

Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerine 1938 yılından bu yana su sağlayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı ile Demirtaş Mahallesi'ndeki Demirtaş Barajı da kuraklığın pençesinden kurtulamadı.

İHA'nın haberine göre, Bursa'nın Kestel ilçesinde yer alan, 1933 yılında yapımına başlanıp 1938'de tamamlanan Gölbaşı Barajı, yıllardır ovadaki birinci sınıf tarım arazilerinin can damarı olarak hizmet veriyor. Gövde hacmi 320 bin metreküp olan baraj, 2 bin 100 hektar alanın sulamasında kullanılıyor.

Bölgede coğrafi işaret tescilli deveci ve Santa Maria armudu, Bursa şeftalisi, Bursa siyah inciri ve Napolyon kirazı gibi ürünlerin yanı sıra çok sayıda sebze çeşidi de Gölbaşı Barajı'ndan sağlanan suyla yetiştiriliyor.

Gölbaşı Barajı, Uludağ'dan gelen kar suları ile besleniyor. Bölge sakinleri son yıllarda benzer görüntülerin yaşandığını ancak bu yılki kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını, 2025-2026 sezonunda bol kar ve yağmur duası ettiklerini ifade ettiler.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı da Demirtaş, Ovakça, İsmetiye, Karabalçık gibi bölgelerde Karaincir bahçeleri başta olmak üzere pek çok tarım alanının su ihtiyacını karşılıyor. Ancak son yıllarda etkili olan kuraklık, Demirtaş'ta da su seviyesini kritik hale getirdi.