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Bursa'daki FETÖ davasında eski vali Harput'a 8 yıl 9 ay hapis

Bursa'da FETÖ/PDY davasında, istinaf mahkemesince haklarında verilen bazı hükümler Yargıtay tarafından bozulan eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari, 37 sanığın, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi´nde yeniden yargılandığı dava, karara bağlandı. 2´nci Ceza Dairesi heyeti, Şahabettin Harput'a, `silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Davada, 28 sanık, 1 yıl ile 8 yıl arasında değişen cezalara çarptırılırken, firari 1 sanığın dosyası ayıran heyet, 8 sanığın ise beraatine karar verdi.

Bursa'daki FETÖ davasında eski vali Harput'a 8 yıl 9 ay hapis
DHA

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari, 39 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında yerel mahkemenin verdiği karar, istinafa taşındı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından `Silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen eski vali Şahabettin Harput ve 18 sanığın cezalarının alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına ve Harput'un adli kontrol şartının devamına karar verdi. Heyet ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının cezalarında da değişiklik yapılmasına hükmetti.

Yargıtay 3´üncü Ceza Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sanıktan 2'sinin kararlarını onadı, 2'si firari 37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki yargılama sırasında mahkemeye başkanlık eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili sorgu hakimliği aşamasında da görev yapmasının yasaya aykırı olduğu için usulen bozdu.

İstinaf mahkemesince sanıklara yönelik verilen bazı kararların Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi´nde yeniden görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanıkların son savunmaları alındı. Harput, hakkındaki iddiaların tamamının asılsız ve maksatlı olduğunu öne sürdü. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

SAVCI, CEZA TALEBİNİ YİNELEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Şahabettin Harput'un da yer aldığı 37 sanık için 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, sanıklar için takdir indirimi uygulanmasını da istedi.

Kararını açıklayan 2´nci Ceza Dairesi heyeti, Şahabettin Harput'a `silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Heyet, sanıklardan Ali Fuat Er, Ali Kemal Turhan, Davut Baykan ve Ramazan Yılmaz'ın 8 yıl 9'ar ay, Ahmet Gören, Ahmet Nuri Ekiz, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Ömer Kazangil, Refik Öztüfekçi, Sami Şentürk ve Selahattin Çelik ile firari Celal Sevmezler'in ise 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Ali Saffet Durmuşlar, Mustafa Celal Eğretli, Muzaffer Koyuncu, Osman Üstünal ile Recep Göral'ın 6 yıl 10 ay 15´er gün hapsine karar veren heyet, Recep İleri'yi ise 6 yıl 3 ay hapse çarptırdı.

8 SANIĞIN BERAATİNE HÜKMEDİLDİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan Cengiz Resimoğlu'na 5 yıl, Eyüp Karakuş ile Turhan Boztepe'ye 3 yıl 9'ar ay, Şakir Umutkan ve Selamettin Özgörüş'e ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu kişilerin haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bülent Özdemir, Dinçer Temur ve Veli Velioğlu´na `silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etme´ suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası veren heyet, firari sanık Hamit Tuna'nın dosyasını ayırdı. Ayhan Kandıral, Sait Usul, Bünyamin Işık ve Yunus Dağ delil yetersizliğinden beraat ederken, Soner Eken, Feridun Kahraman, Emin Akça ve Hilmi Gülcemal'in ise kasıtları bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarine oy birliğiyle hükmedildi.

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