Bursa'daki Türkiye Şeker Fabrikası'na ait taşınmaz 58 milyon 500 bin liraya satıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karara göre; mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 8 bin 556 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar 58 milyon 500 lira bedelle Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı.

İHA'nın haberine göre; söz konusu kararın 4046 sayılı Kanunun 3'üncü ve geçici 29. maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8. Maddesi gereğince alındığı belirtildi.