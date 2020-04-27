Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası

AA

Bursa'da 23-26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1109'u polis, 178'i jandarma bölgesinde olmak üzere 1287 kişiye 3 milyon 495 bin 745 lira ceza yazıldı.

Eskişehir'de de kısıtlamayı ihlal eden 358 kişiye 747 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir'de ise polis ve jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerde genelgelerde belirtilen durumlar dışında sokağa çıkan, kurallara uymayan 625 kişiyi 585 bin 543 lirayla cezalandırdı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile ilimizdeki şehir giriş-çıkışı, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir."

,Sinan Balcıkoca,İlkan Toprak