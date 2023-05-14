Bursa Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bursa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bursa başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bursa Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bursa seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bursa Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bursa Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.37 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:07 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 49.8 oldu. Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 527.432 oyla yüzde 52.68 - Kemal Kılıçdaroğlu: 395.544 oyla yüzde 39.51 - Sinan Oğan: 72.275 oyla yüzde 7.22 - Muharrem İnce: 5.884 oyla yüzde 0.59 aldı. Bursa 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Bursa Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.03 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:07 itibarıyla yüzde 31 oranında açıldı. 2023 Bursa milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 316.823 oyla yüzde 54.79 - Millet İttifakı: 205.386 oyla yüzde 35.51 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 24.733 oyla yüzde 4.28 - Ata İttifakı: 17.808 oyla yüzde 3.08 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.034 oyla yüzde 0.18 aldı. Saat 21:07 itibarıyla 2023 Bursa milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

