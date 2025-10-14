Bursa'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Yenişehir'de faaliyet gösteren bir fabrikanın yükleme alanında meydana geldi. Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ersin Öztürk (52), fabrikadan mal yükledikten sonra kamyon kasasına çıkarak branda çekmek istedi.

KAMYONDAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

DHA'daki habere göre bu sırada dengesini kaybeden Öztürk, kamyondan düşerek ağır yaralandı. Öztürk'ün düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANSTA YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahalesi Yenişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan 2 çocuk babası Öztürk, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevki sırada ambulansta hayatını kaybetti. Ersin Öztürk'ün cenazesi, bugün Orhangazi ilçesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.