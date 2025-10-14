Habertürk
        Bursa haberleri: Kooperatif başkanını branda öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kooperatif başkanı ağlattı! Branda ile gelen ölüm!

        Bursa'da, kamyonuna branda çekerken dengesini kaybedip düşen Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı 52 yaşındaki Ersin Öztürk, ağır yaralandı. 2 çocuk babası Öztürk, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 14.10.2025 - 14:44
        Kooperatif başkanı ağlattı! Branda ile gelen ölüm!
        Bursa'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Yenişehir'de faaliyet gösteren bir fabrikanın yükleme alanında meydana geldi. Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ersin Öztürk (52), fabrikadan mal yükledikten sonra kamyon kasasına çıkarak branda çekmek istedi.

        KAMYONDAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

        DHA'daki habere göre bu sırada dengesini kaybeden Öztürk, kamyondan düşerek ağır yaralandı. Öztürk'ün düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        AMBULANSTA YAŞAMINI YİTİRDİ

        İlk müdahalesi Yenişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan 2 çocuk babası Öztürk, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevki sırada ambulansta hayatını kaybetti. Ersin Öztürk'ün cenazesi, bugün Orhangazi ilçesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
