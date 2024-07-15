"Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
Bursa'da, 31 yaşındaki Bilal Türkmen, sokakta çıkan 'yan bakma' kavgasında öldürüldü. Türkmen'i bacağından bıçaklayan 22 yaşındaki Kamil Eren Üstündağ ile 28 yaşındaki kuzeni Mehmet Kağan Ü. yakalandı. Kuzen oldukları öğrenilen ikiliden Kamil Eren Üstündağ tutuklandı
Bursa'da olay, 12 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi.
"YAN BAKTIN" DİYE KAVGA ETTİLERHayatını kaybeden Bilal Türkmen, 31 yaşındaydı.
Çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunan Bilal Türkmen (31), sokakta yürüdüğü sırada yolda karşılaştığı Kamil Eren Üstündağ (22) ve Mehmet Kağan Ü. (28) ile 'yan bakma' nedeniyle tartışmaya başladı.
BACAĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTILAR
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kamil Eren Üstündağ, Bilal Türkmen'i bacağından bıçakladı. Türkmen kanlar içinde yere düşerken, amca çocukları olduğu öğrenilen Üstündağ ve Mehmet Kağan Ü. olay yerinden kaçtı.
BIÇAK ATARDAMARI KESMİŞBıçağın, Bilal Türkmen'in atardamarını kestiği öğrenildi.
İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, atardamarı kesilen ve aşırı kan kaybeden Türkmen'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Özel hastaneye götürülen Bilal Türkmen hayatını kaybetti, haberi alan yakınları hastaneye akın etti.
ZANLILARIN DA SUÇ KAYDI ÇIKTI
Hastanede güvenlik önlemi alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunan Kamil Eren Üstündağ ile 1 suç kaydı bulunan Mehmet Kağan Ü., kısa sürede gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuzenlerden Kamil Eren Üstündağ) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mehmet Kağan Ü.'nün ise serbest bırakıldığı bildirildi.