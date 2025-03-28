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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa Haberleri: Yavuz Belik'in organları umut oldu Kahreden kaza | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Organları umut oldu... Kahreden kaza!

        Bursa'da, geçen hafta meydana gelen trafik kazasının ardından, bugün yaşamını yitiren 27 yaşındaki Yavuz Belik'in organları, ailesi tarafından bağışlandı. Belik'in cenazesinin, cumartesi günü Orhangazi ilçesinde defnedileceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 07:53 Güncelleme: 28.03.2025 - 07:53
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        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesi, Marmaracık Köyü yakınlarından meydana gelen trafik kazasında, Yavuz Belik'in (27) kullandığı otomobil, önünde ilerleyen kamyona çarptı.

        YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        Yavuz Belik, 27 yaşında hayatını kaybetti.
        Yavuz Belik, 27 yaşında hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre kaza sonrası otomobilinde sıkışan Belik, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Ağır yaralı Belik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Yavuz Belik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

        ORGANLARI UMUT OLACAK

        Evli ve henüz 3 ay önce 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Yavuz Belik'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Ailesinin ikiz oğullarından biri olan Yavuz Belik'in organları, nakil bekleyen hastalar için umut olacak.

        YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

        Yavuz Belik'in cenazesi, cumartesi günü Orhangazi ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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