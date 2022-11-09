Bursa'da, takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Otomobilde sıkışan sürücü Muhammet Ç. (20), itfaiye ekiplerince güçlükle araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında OrhangaziBursa karayolu Marzim tesisleri üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden Orhangazi'ye gitmekte olan Muhammet Ç. yönetimindeki 77 DY 952 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atıp, park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Muhammet Ç., ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-11-09 23:54:50



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