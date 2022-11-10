Kendisine uyaran başkomisere minibüsle çarpıp, kaçtı



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde O.Ö. (35), aşırı hızlı olduğu için kendisini uyaran başkomiser Erdem Sevinç'e, minibüsle çarpıp kaçtı. Yaralanan Sevinç hastaneye kaldırılırken, şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyaret için Batman'dan gelen başkomiser Erdem Sevinç, eşi Sevinç ile birlikte dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç çiftinin önünden iddiaya göre, bir minibüs hızla geçti. Erdem Sevinç şoföre tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada şoför O.Ö., minibüsle Erdem Sevinç'e çarpıp kaçtı. Yaralanan Erdem Sevinç, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbarla çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan O.Ö., Bursa'ya getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-11-10 10:29:46



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