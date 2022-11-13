Evinde bıçaklanarak öldürülen Nazlı'nın eşi gözaltında (3)

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TUTUKLANDI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülen Nazlı Meral'in cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eşi Nurullah Meral, sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-11-13 19:57:37



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