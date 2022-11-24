4 çocuk babası, zeytinlikte ölü bulundu

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Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki zeytinlikte, 4 çocuk babası Ahmet Şengüzel'in (59) cansız bedeni bulundu.

Olay, Hürriyet Mahallesi Dereköy yolunda meydana geldi. Zeytinlikte hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, hareketsiz yatanın Ahmet Şengüzel olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Şengüzel'in cansız beden, inceleme sonrası Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda darp veya kesici alet izi bulunmayan Şengüzel'in kalp krizinden öldüğü ihtimali üzerinde duruldu. 4 çocuk babası Şengüzel'in yanında bulunan motosiklet de incelemeye alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-11-24 17:46:39



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