Bursa'da santral bölgesine tek motorlu uçak düştü: 2 ölü (5)



DÜŞEN UÇAĞIN BURSA'DAN KALKIŞ YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

Bursa´da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali´nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçağın, Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan kalkış yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 13.15´te motor kontrolü yapılan uçağın, saat 13.30'da pist başı yaparak Sakarya´nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalkış yaptığı belirtildi.

BURSA'YA DÖNERKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ

Hobi amaçlı olarak, Asya Havacılık bünyesine kayıtlı kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal, önce Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan kalkış yaparak Pamukova'ya gitti. Daha sonra ise Pamukova'dan Bursa´ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra uçak düştü. Uçağın ilk belirlemelere göre yoğun sis nedeniyle hava muhalefetine bağlı olarak düştüğü belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Yunuseli Sportif Havacılık Dernek Başkanı pilot Hakan Köksal´ın Çalı Mahallesi´nde bir yedek parça firmasının sahibi olduğu, Burcu Sağlam´ın ise güzellik uzmanı olduğu öğrenildi. (DHA)Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKERİsmail Hakkı SEYMEN

2022-12-01 19:03:00



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