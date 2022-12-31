Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir mermer ocağında devrilen direğin altında kalan Abdullah Şahin (40), yaşamını yitirdi.
Mustafakemalpaşa'nın kırsal Soğucak Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında bu sabah devrilen elektrik direğinin altında kalan Abdullah Şahin ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Abdullah Şahin'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2022-12-31 17:26:29
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