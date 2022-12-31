Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir mermer ocağında devrilen direğin altında kalan Abdullah Şahin (40), yaşamını yitirdi.

Mustafakemalpaşa'nın kırsal Soğucak Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında bu sabah devrilen elektrik direğinin altında kalan Abdullah Şahin ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Abdullah Şahin'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2022-12-31 17:26:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.