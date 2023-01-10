3 otomobilin camlarını kırıp, içlerindeki madeni paraları çaldılar

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki 3 otomobilin camları kırılarak içlerindeki madeni paralar çalındı.

Olay dün gece Akhisar Mahallesi Karalar yolunda bir sitenin girişinde meydana geldi. Park halindeki, 38 AAJ 435, 61 ACB 022 ve 06 BR 2197 plakalı otomobillerin sahipleri, sabah araçlarının başına geldiklerinde camların kırıldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobillerdeki madeni paraların çalındığı tespit edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-10 15:13:47



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