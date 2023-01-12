Alkollü olduğunu itiraf eden sürücüden polislere: Yarın akşam umreye gideceğim, bana bunu yapma



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğunu itiraf edip, alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü Semih B., kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Yarın akşam umreye gideceğim. Bana bunu yapma" dedi. Semih B.'nin ehliyetine 2 yıl el konulup, toplam 12 bin 596 TL ceza kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, uygulama sırasında 16 ARD 791 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilin sürücüsü Semih B.'ye alkol testi yapmak istedi. Sürücü, ekiplerin ölçümü reddetmesi halinde ağır cezai işlemin uygulanacağını, üflemesi halinde yasal işlemlerin uygulanacağını hatırlatmalarına rağmen alkolmetreye üflemedi. Sürücü Semih B., yanında bulunan arkadaşının alkolmetre testini kabul etmesi yönündeki ısrarını da kabul etmedi.

'YARIN AKŞAM UMREYE GİDECEĞİM'

Sürücü Semih B., cezai işlemin uygulanacağını hatırlatan polislere "Sen benden ehliyeti alacaksın, mutlu mu olacaksın? Ben yarın akşam umreye gideceğim. Bana bunu yapma. Komiserim sen de görevini yapıyorsun. Benim işim bu olsaydı ben de bunu yapardım. Alkol çıkmama ihtimali yok. 2 ay önce babam öldü. Çok rahatsızım" dedi.

12 BİN 596 TL CEZA

Alkolmetreyi üflemeyi reddedip, alkollü olduğunu söyleyen sürücü Semih B.'ye alkolmetre testini reddetmekten 11 bin 645 TL ve ehliyetini ibraz etmemekten 951 TL olmak üzere toplam 12 bin 596 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-12 23:00:58



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