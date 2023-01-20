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1 suç 2 drama, 8 yıl hapis

DHA

1 suç 2 drama, 8 yıl hapis


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, 2 yıl önce babasının tabancasını gösterirken Eren K.'yi (15) ağır yaralayan Kıvanç B.'ye (17), 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Saldırı teşebbüs aşamasında kaldığından cezayı 17 seneye indiren mahkeme, sanığın suçu işlediği tarihte 12-15 yaş arasında olmasından dolayı cezayı önce 8 yıla, ardından o yaş grubundakilere verilen en üst ceza olan 7 seneye düşürdü. Kıvanç B. 'Ruhsatsız silah taşımak'tan da 1 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapse mahkum edildi.
Olay, 29 Temmuz 2020'de Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. Kıvanç B., parkta buluştuğu arkadaşları Eren K., Berkay B. ve Cihan C.'ye evden aldığı, babasının tabancasını gösterdi. İddiaya göre, bu sırada Kıvanç B.'nin elindeki silah ateş aldı. Eren K.'nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Eren K. hastaneye kaldırıldı, Kıvanç B. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, "Eren, benim arkadaşım. Evimizin bodrum katında babama ait olduğunu öğrendiğim bir tabanca buldum. Sonra tabancayı geri yerine koydum. Bundan bir gün sonra arkadaşlarım Berkay B. ve Cihan C. ile buluşmayı kararlaştırdık. Tabancayı arkadaşlarıma göstermek için yanıma aldım. Eren, Berkay ve Cihan ile parkta buluştuk. Sohbet ederken, yanımda getirdiğim tabancayı arkadaşlarıma gösterdim. Tabancanın emniyet kilidinin kapalı olduğunu düşünüp, elimde ateş edecekmiş gibi şaka amaçlı tutuyordum. Tabanca bir anda ateş aldı. Sonra Eren'in boynundan kan geldiğini gördüm ve onun vurulduğunu anladım. İlk müdahalesini ben yaptım. Eren, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eren ile aramızda bir sorun yoktu. Suç kastım yoktur" diyerek kendisini savunan Kıvanç B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'SEN NE BİÇİM ERKEKSİN DİYEREK ATEŞ ETTİ'
Eren K., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 22 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Merminin boynundan girip göğsünden çıktığı Eren'in yemek borusu parçalandı. Olayın ardından sadece sıvıyla beslenen Eren, 2 ayda 21 kilo verdi.
21 Ağustos 2020'de savcılık ifadesi alınan Eren K., "Olaydan 2 ay önce Kıvanç B. ile tanıştım. Daha önceleri beni gördüğü zaman bana küfrederdi. Olay günü beni arayarak parka çağırdı. Ortak arkadaşlarımızla beraber parkta buluştuk. Berkay orada olduğu için gittim. Otururken Kıvanç bana sosyal medyada attığı fotoğrafı görüp görmediğimi sordu. Kendi telefonundan fotoğrafı bana gösterdi. Fotoğrafta silah görünce korktum ve 'Silah yanında mı?' diye sordum. Kıvanç da bana 'Korkak olma' dedi ve silahı çıkardı. Sonra tabancayı başıma dayadı. İki defa tak diye ses duydum. Ancak silah ateşlenmedi. Ben çok korktum. Bana, 'Ne biçim erkeksin' dedi. Kıvanç, bu sırada benim arkamdaydı. O ayakta, ben ise oturuyordum. Silahı boynumun sağ tarafına dayadı ve ateş etti. Ben kanlar içinde yerde kaldım. Arkadaşlarım gelip yardım etti. Kıvanç ise olay yerinden kaçtı ve beni tehdit etmeye devam etti. Parktaki diğer kişiler yanıma geldi. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bana bunu yapan Kıvanç'tan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
'TABANCA BİR ANDA ATEŞ ALDI'
Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Kıvanç B. hakkında, 'Çocuklara veya kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı işlenen öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılamalarda Kıvanç B., "Tabancanın emniyet kilidinin kapalı olduğunu düşünüp, elimde ateş edecekmiş gibi şaka amaçlı tutuyordum. Tabanca bir anda ateş aldı. Sonra Eren´in boynundan kan geldiğini gördüm ve onun vurulduğunu anladım. İlk müdahalesini ben yaptım. Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eren ile aramızda bir sorun yoktu. Suç kastım yoktur" savunmasını tekrarladı.
'KAFANI KESERİM' İŞARETİ YAPMIŞ
Eren K. hakkında adli tıp kurumu tarafından rapor düzenlendi. 'Psikiyatri heyetince olay sonrası stres bozukluğu ile organlardan veya duyularının işlevini yitirmesi niteliğinde olduğu, sağ kolunda his kaybı ve güçsüzlük ve yemek borusunda yama olduğu' ifadelerinin yer aldığı rapor mahkemeye gönderildi. Raporun incelenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Kıvanç B.'nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten savcı, mütalaasında, "Mağdur çocuğun korktuğunu fark eden Kıvanç B., 'Sen ne biçim erkeksin, senden adam olmaz' diyerek boynuna bir el ateş ederken, boynundan yaralanan mağdur yere düşmüştür. Mağdur yere düşerken Kıvanç B., kendisine parmak sallayarak 'kafanı keserim' işareti yapmış, 'Eğlence seninle başladı, devam edecek' diyerek olay yerinden kaçmıştır" ifadelerini kullandı.
Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından Eren K.'nin sağlık durumuyla ilgili hazırlanan raporla mağdurun ve tanıkların ifadelerini dikkate alan savcı, Kıvanç B.'nin, 'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarını işlediği sabit olduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
'MAĞDURA TAMPON YAPTI'
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savcı mütalaasını tekrarladı. Mütalaaya karşı savunması sorulan Kıvanç B.'nin avukatı, daha önceki yazılı ve sözlü beyanlarını tekrarladıklarını, taraflar arasında herhangi bir husumet ya da anlaşmazlık bulunmadığını söyledi. "Olayın akabinde ambulansın aranmasını söyleyen kişi müvekkilimdir. Mağdura tampon yapmıştır" diyen avukat, olayın kaza olarak değerlendirilmesi ve lehe olan hükümlerin uygulanıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istedi.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Kıvanç B.'ye 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Saldırının teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 17 seneye indiren mahkeme, sanığın suçu işlediği tarihte, 12-15 yaş arasında olmasını dikkate alıp cezayı önce 8 yıla, ardından da o yaş grubunda sanıklara verilen en üst ceza olan 7 seneye düşürdü. Kıvanç B. 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, Kıvanç B.'nin 'Pişmanlığının gözlemlenmemiş olması ve yargılamayı kolaylaştırıcı bir davranışının bulunmaması' gerekçesiyle cezada iyi hal indirim uygulamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-01-20 10:59:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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