Vitrinden cep telefonunu alıp kaçan şüpheli yakalandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir iş yerinin vitrininden cep telefonu alıp kaçan M.A. (25) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, kaçmaya çalışırken elinden düşürdüğü telefon ise kırıldı.

Olay, sabah saatlerinde, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Cep telefonu bayisine giren M.A. adlı erkek, vitrinde sergilenen telefonlardan birini alıp kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini belirledi. Çevrede inceleme yapan polisi görünce koşarak kaçan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, kaçmaya çalışırken elinden düşürdüğü cep telefonu ise kırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-20 12:54:24



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