Hayvan gübresinden cesedi çıkan Suriye uyruklu kadın 2 ay önce öldürülmüş (2)

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TRAKTÖR KEPÇESİ GÜBREYİ KALDIRMAYINCA CESEDİ FARK ETMİŞ

Bursa´nın Orhangazi ilçesinde, zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içindeki kadın cesedini bulan çiftçi Buğra Sert, traktörüne bağladığı kepçe gübreyi kaldırmayınca cansız bedenin ortaya çıktığını söyledi. Orhangazi´deki çiftlikten gübre aldığını belirten Sert, "Kamyonla getirdiler, buraya döktük. Traktörle dağıtmaya başladım. Sağ tarafı bitirdim, sol taraftan gübre alırken, kepçeyi kaldırdım. İnsansı bir şey gördüğümü fark ettim. Hemen köyün muhtarını aradım. Muhtar geldi, jandarmayı aradık. Jandarma geldi, savcı geldi, olay meydana çıktı. Gübreyi Orhangazi´den bir ağabeyden aldık. Her sene aynı kişiden gübre alırız. Zeytin hasadı bittikten sonra gübre sezonu başlar. Gübre sezonunda böyle bir olay başımıza geldi. Traktöre bağlı kepçe gübreyi kaldırmayınca diğer taraftan alayım, dedim. Üstten aldığımda ceset meydana çıktı zaten. Sonra panik olduk, hemen ekiplere haber verdik" diye konuştu. Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-26 17:34:28



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