Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 1´i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Hocaköy Yolu´ndan meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Yasir Ş. (15), ailesinden habersiz aldığı 17 DD 860 plakalı otomobille, beraberinde arkadaşları Yusufcan E. (14), Semih Y. (15) ve Tuğba E. (18) ile gezintiye çıktı. Kırsal Hocaköy Mahallesi´nden İnegöl istikametine giden Yasir Ş., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin kontrolünü kaybetti. Metrelerce savrularak yoldan çıkan otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşı yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yasir Ş.´nin beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-31 00:27:35



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