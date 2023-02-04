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Beyaz cennet cep yakıyor: Günlük tatilin bedeli 6 bin TL´den başlıyor

DHA

Beyaz cennet cep yakıyor: Günlük tatilin bedeli 6 bin TL´den başlıyor


Esra TÜRKERMehmet İNAN/BURSA, (DHA)KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ´da, bir kişinin gecelik konaklama fiyatı 4 bin 500 ile 6 bin lira arasında değişiyor. 'Beyaz cennet'e günübirlik taksi ile çıkmak isteyenler, gidiş-dönüş 690 TL'yi gözden çıkaracak. Teleferik ile gidiş-dönüşün 130 TL olduğu Uludağ'da, kayak öğrenmenin saati 900, kayak ekipmanlarının günlük kiralama bedeli ise 700 TL. Yarım sucuk ekmek ise 100-150 TL arasında satılıyor. Uludağ´da bir gecelik konaklama ile diğer giderlerin minimum maliyeti 6 bin TL´yi buluyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da sezon bu yıl geç başladı. Uludağ´da, 27 Ocak´ta yağan karın ardından kayak pistleri 28 Ocak´ta açıldı. Otellerdeki doluluk oranı sömestir tatilinin ilk haftasında yüzde 40´larda kalırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Uludağ´da, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Otellerin doluluk oranı yüzde 70´lere ulaştı.
Yerli turistlerin yanı sıra Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden tatilcilerin de tercih ettiği Uludağ´da kişi başı gecelik konaklama fiyatının 4 bin 500 ile 6 bin lira arasında değiştiğini söyleyen otel yöneticisi Harbi Türk, "Çok mutluyuz, yüzümüz gülüyor. Burası karla güzel tabii. Uludağ, istediği seviyeye geldi. Çünkü dolu. İşletmeciler çok mutlu. Doluluk oranlarında yüzde 30-40´lardan yüzde 70´lere geldik. Özellikle sömestirin bitimine doğru bu karı görmek de güzel oldu. Sömestirden sonra hafta sonları için de rezervasyonlarımız yoğun. Yüzde 80´lere geliyoruz. Sömestirde gecelik 2 kişi konaklama fiyatı 11 bin lira. Sömestirden sonra 2 kişi, gecelik konaklama fiyatı 8-9 bin lira. Kişi başı en düşük 4 bin 500 TL. Tabii otelin verdiği hizmete göre değişiyor" dedi.
TAKSİ TARİFESİ TEK YÖN 330 TL
Uludağ´ı günübirlik tatilciler de yoğun olarak tercih ediyor. Tatilciler, Uludağ´a kendi otomobiliyle değil de taksi ile çıkmak isterse tarife 330 TL. Buna Mili Park Gişeleri´nden geçiş ücretinin de eklendiğini söyleyen Uludağ Birlik Taksi durağı başkanı Tarık Özgüder, "UKOME´nin kararı, devletin verdiği karar 330 TL. Milli Park girişleri var. 33 TL de öyle alıyoruz ama biz 3 TL almıyoruz. Toplamda 360 TL'ye Uludağ'a ulaşmış oluyor. Araçlarımız 4 kişilik. 4 kişiden başka alamıyoruz. Bütün arabalarda çivili lastik vardır. Sürücü arkadaşlarımızın hepsinin psikoteknik belgesi, sağlık kayıtları, belediyeden sarı kartları, hepsi mevcuttur. Bir de burada çalışmak için Uludağ'ı tanımış olması lazım" diye konuştu.
TELEFERİK ÜCRETİ GİDİŞ-DÖNÜŞ 130 TL, KAYAK DERSİ 900 TL
Kara yolu yerine teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler ise kişi başı gidiş-dönüş 130 lira ödeyecek. Kayak dersi almak isteyen kişi, 1 saatlik ders ücreti olarak 900 TL ödüyor. Kayak ekipmanları ile ödenecek rakam ise bin 600 TL´ye ulaşıyor. 2 saatlik ders ile tatilcilerin kayak yapmaya başlayacaklarını söyleyen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenler Dernek Başkanı Yahya Usta, "2 saatte kayak öğretiyoruz. Biz Avrupa'da bile bu anlamda, eğitim anlamında iddialıyız. Çünkü bizim insanımız çok kısa vadede, çok kısa tatiller geçiriyor. Avrupa'daki sömestir tatilleri bizimkinden çok farklı. Onlar bölgesel olarak yapıyorlar. Bizde her şey 15-20 güne sıkıştırılıyor. Doğal olarak da bizim işimiz, bize düşen sorumluluk, hızlı, bilinçli bir eğitim yapmak" ifadelerini kullandı.
SUCUK EKMEĞİN FİYATI 10050 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR
Uludağ´da kar keyfinin olmazsa olmazı sucuk ekmek ve üzerine içilecek bir bardak çay ya da bir fincan Türk kahvesinin maliyeti ise 100 lira ile 200 lira arasında değişiyor. Uludağ´da kafe işleten Burak Kahyaoğlu, "Köfte ekmek, sucuk ekmek fiyatları 100-150 arasında değişiyor. Bir bardak çay içmek isterseniz fiyatı 20-25 lira arasında değişiyor. Türk kahvesinin fiyatı ise 60 lira. Kayak yapan insan yoruluyor, haliyle de acıkıyor. Acıkınca da insanın aklına ilk gelen köfte ve sucuk oluyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN
2023-02-04 10:45:47

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